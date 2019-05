Planer om salg af 700 kommunale lejemål på Frederiksberg er stoppet efter protester fra beboere.

Frederiksberg Kommune har droppet at sælge 15 ejendomme med 700 lejemål til en privat aktør.

Det blev samtlige partier i Frederiksbergs kommunalbestyrelse enige om mandag aften. Det skriver Ejendomswatch.

I 2016 besluttede et smalt flertal at undersøge mulighederne for et salg til en privat aktør.

Siden har en gruppe på omkring 1200 beboere kæmpet for, at salget blev bremset. De frygtede store huslejestigninger med en privat ejer.

Ifølge kommunen er salget droppet, "fordi partierne ønsker at bevare den sociale balance på Frederiksberg og har lyttet til beboernes bekymringer".

Det oplyser Frederiksberg Kommune i en meddelelse.

Den seneste tid har der været fokus på kapitalfondes opkøb af ejendomme i København.

Det gælder blandt andet amerikanske Blackstone, som efter opkøb har moderniseret lejlighederne og skruet op for huslejen.

Netop Blackstone har købt tre ejendomme på Frederiksberg i en milliardhandel.

Det har fået beboerne til at hive sælgeren, Frederiksberg Boligfond, i retten, hvilket også har fået opmærksomhed i medierne. Den sag er dog uafhængig af salgsplanerne hos Frederiksberg Kommune.

Selv om kommunen ikke sælger, slipper beboerne dog ikke for huslejestigninger.

Der er brug for at lave vedligeholdelse for 134 millioner kroner. En del af den regning vil ramme beboerne.

Det fortæller Ingvar Sejr Hansen, der er vicedirektør for by- miljøområdet i kommunen.

- En del af aftalen indebærer, at kommunen skal se på, hvordan noget af vedligeholdelsen skal finansieres over rimelige huslejestigninger under hensyntagen til beboernes sociale profil.

- Det nytter ikke noget, at man sætter lejen så meget op, at der er nogle, som ikke kan blive boende, siger han til Ejendomswatch.

/ritzau/