Bavarian Nordic har nu pengene til at nå en del af vejen med udviklingen af en coronavaccine.

Den danske virksomhed Bavarian Nordic har sikret sig 1,1 milliard kroner i kassen, som skal gå til den videre udvikling af en coronavaccine. Bavarian Nordic er ved at udvikle vaccinen sammen med det danske firma AdaptVac.

Det oplyser Bavarian Nordic en meddelelse til fondsbørsen.

Bavarian Nordic har frem til nu været på jagt efter investorer, der var villige til at investere i vaccinen.

Det er ikke lykkedes. Nu har selskabet i første omgang selv valgt at skaffe en del af de penge, som er nødvendige for at at kunne udvikle og teste vaccinen.

Bavarian Nordic er på nuværende tidspunkt et langt stykke fra at have en godkendt vaccine.

Vaccinen er testet på dyr, og selskabet skal først i denne uge i gang med at teste den på mennesker.

Når man udvikler en vaccine, skal den testes over tre faser - 1, 2 og 3 - inden den kan blive godkendt.

De 1,1 milliard kroner skal gå til at finansiere udviklingen til og med fase 2-forsøget.

Hvis vaccinen skal testes i fase 3, som normalt vil kræve flere tusinde forsøgspersoner, er det nødvendigt for Bavarian Nordic at skaffe flere penge.

Ud over at udvikle sin egen vaccine vil Bavarian Nordic bruge en del af pengene til at forbedre sin egen fabrik. Det skal ske med henblik på at kunne hjælpe med at producere coronavacciner for andre virksomheder.

Der er tre godkendte vacciner i EU og snart en fjerde på vej. Derudover er der på verdensplan mere end 250 projekter, hvor virksomheder eller for eksempel universiteter forsøger at udvikle en vaccine. Heraf er omkring en tredjedel ved at blive testet på mennesker.

Bavarian Nordic er altså langt efter førerfeltet. Men selskabet ser et behov for for flere vacciner, fordi man forventer, at der vil være behov for vaccinationer langt ud i fremtiden.

- Selv om der er gjort store fremskridt i udviklingen af effektive covid-19-vacciner, er varigheden og graden af beskyttelse mod de nyopståede virusvarianter endnu ukendt.

- Det er også usandsynligt, at covid-19 kan elimineres, og regelmæssige booster-vaccinationer eller nye covid-vacciner vil sandsynligvis være nødvendige for at kunne opretholde eller øge niveauet af beskyttelse mod sygdommen, skriver Bavarian Nordic.

Hvis alt kommer til at klappe, kan Bavarian Nordic ifølge analytikere allertidligst have en vaccine klar i 2022.

/ritzau/