Han var 23 år, da han købte sin første bar.

Siden er det nærmest kun gået en vej for Adam Falbert.

I dag er han manden bag barimperiet Rekom, der står bag en lang række barer i Danmark som blandt andet A-bar, Heidi's Bier Bar og LA Tequila Bar.

Nu kan Adam Falbert tilføje yderligere millioner til sit private holdningselsskab.

I regnskabsåret 21/22 har Adam Falberts holdingselskab, ANF Enterprises, et overskud på 60,3 millioner kroner.

Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab for firmaet, skriver Finans.

Det er det bedste resultat for selskabet siden regnskabsåret 17/18, hvor frasalget af en stor del af Rekom det år var med til at sikre et usædvanligt positivt resultat.

Årets overskud bliver tilføjet direkte til selskabets egenkapital, så den nu er på 430,6 millioner kroner

»Resultatet er positivt påvirket af renteindtægter fra udlån og resultatandele fra tilknyttede og associerede virksomheder knyttet til selskabets ejendomsrelaterede investeringer,« skriver Adam Falbert i ledelsesberetningen.

Rekom er i dag Skandinaviens største nattelivskoncern, men har planer om på sigt at blive den største i Europa, fremgår det også af koncernregnskabet for 2021.

I dag ejer Rekom over 200 barer i Europa.