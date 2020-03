2000 ansatte i Rekom-koncernen sendes hjem, efter at koncernens barer og natklubber er lukket ned.

Nattelivskoncernen Rekom er sender tirsdag sine over 2000 ansatte i Danmark hjem, efter at regeringen onsdag i sidste uge opfordrede danske barer og natklubber til at holde lukket for at inddæmme coronavirus.

Koncernen Rekom, der har over 90 barer og natklubber i Danmark, har fulgt den opfodring, og har siden lukket alle sine steder ned.

De 2000 ansatte er sendt hjem med lønkompensation.

I en meddelelse til pressen siger direktør i Rekom Adam Falbert, at koncernen "gør alt, hvad vi kan for at holde på alle vores medarbejdere.

- Virkeligheden er bare, at så længe alle vores barer og natklubber holder lukket, så tjener vi ingen penge, siger han.

- Derfor har vi valgt at benyttes os af den lønkompensationsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i weekenden.

Det betyder, at alle ansatte - både på fuldtid, deltid og timelønsansatte - bliver sendt hjem med fuld lønkompensation.

/ritzau/