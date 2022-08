Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En Nordea-kunde kontaktede sin bank for at få oplysninger om restgælden i sit hus, som var ved at blive solgt.

Bankrådgiverens svar var noget overraskende.

Udover oplysningerne om restgælden forsøgte hun ifølge mailkorrespondancen – som Finans har set – at overbevise sin kunde om at sælge huset via Danbolig, som Nordea ejer.

Og ikke nok med det.

Bankrådgiveren er gift med en af indehaverne af den pågældende Danbolig-butik. Hun har således en privatøkonomisk interesse i at henvise kunder til netop den ejendomsmægler – men det blev den pågældende bankkunde ikke oplyst om i mailen.

Det får nu Nordea til at undskylde – og love, at der bliver strammet op.

»Vi har meget klare regler på dette område, som ser ud til ikke at være overholdt. Det er jeg meget ked af. Nordeas regler er klare: Som Nordea-medarbejder deltager vi ikke i handlinger eller anbefalinger, hvis vi har personlig interesse i sagen eller har en tæt relation til en tredjepart, der ville kunne drage fordel af anbefalingen,« siger privatkundechef i Nordea i Danmark, Mads Skovlund Pedersen, til Finans.

Ifølge konkurrenten EDC er det sket flere gange, at den pågældende bankrådgiver har anbefalet sine kunder at bruge Danbolig som mægler ved hussalg.

Finans har uden held forsøgt at få en kommentar fra bankrådgiveren.