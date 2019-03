Inden de bliver kunde i en bank, kigger flere og flere danskere kigger på, hvordan banken fremstår i offentligheden.

Intet er vigtigere end priserne og netbankens overskuelighed, når danskerne skal vælge ny bank.

Men nye tal fra Mybanker.dk, der lever af at sammenligne bankernes priser, viser, at flere og flere bankkunder også skeler til bankens image.

»Etik er helt klart blevet en større faktor. Når vi spørger bankkunderne, hvad de kigger efter hos ny bank, siger over halvdelen, at etik er noget, de vil forholde sig til. Det har vi ikke set tidligere,« siger Ulrik Marschall, der er kommunikationschef hos Mybanker.dk.

Det lægger vi vægt på, når vi skal vælge ny bank Mybanker.dk har i januar og februar spurgt 5.500 brugere om hvad de vægter, når de skal vælge ny bank. Her er top-5: Konkurrencedygtige produkter – 66%

God og overskuelig netbank – 62%

Produkter, der er gennemskuelige – 53%

Bankens omdømme / image – 51%

Kemi med rådgiver – 44%

Mybanker.dk oplevede efter afsløringerne af hvidvask i Danske Bank, at flere var interesserede i at skifte bank fra Danske Bank og derfor undersøgte markedet.

Danske Bank har i lighed med Nordea fortalt, at man har mistet kunder.

Mens Danske Bank mistede 11.000 kunder i 2017, sagde Nordea farvel og tak til mere end 35.000.

Men ifølge Ulrik Marschall er andelen af besøgende på Mybanker.dk, der ender med at skifte bank, nogenlunde konstant.

Seks gode råd fra Forbrugerrådet Tænk Få overblik over dine nuværende priser

Tjek både renter og gebyrer for alt fra kontanthævninger til Visa-kort. Undersøg markedet

Samnenlign priserne hos bankerne på Mybanker.dk eller pengepriser.dk. Langt de fleste kunder kan forhandle sig til lavere priser. Bed din nuværende bank om bedre priser

Måske vil din nuværende bank matche konkurrenterne for at holde på dig. Sæt gang i skiftet

Hent tilbud hjem fra flere banker. Overvej eventuelt at have flere banker, hvis det er det billigste. Få den nye bank til at betale omkostningerne

Sørg for at den nye bank ikke tager nogle gebyrer i forbindelse med at du bliver kunde. Forstå, at alt er til forhandling. Det kan godt være, du ikke kan få renten ned, men så kan du måske slippe for et gebyr eller få et ekstra betalingskort gratis. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

»Mange ender med at blive, selv om de bliver vrede,« siger han.

En stor gruppe ender med at blive hængende - formentlig fordi, de finder ud af, at deres bankbøger ikke er så attraktive.

»Hvis man kun har lønkonto og netbank, bidrager man ikke meget til forretningen, så nogen er måske skuffede over det tilbud, de får fra en mindre bank. Man skal helst være boligkunde eller forvente at blive det,« siger han.

Hvert år vælger omkring 175.000 danskere at skifte bank. En undersøgelse, som Mybanker.dk tidligere har udført, peger på, at 40 procent overvejer at skifte.