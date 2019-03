De danske banker sender langt oftere end tidligere indberetninger til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.

De danske banker indberetter langt oftere tvivlsomme overførsler fra kunderne.

Det skriver Berlingske.

I 2018 blev der 26.403 gange sendt advarsler til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.

Det er en stigning på 43 procent sammenlignet med 2017. Det er samtidig 189 procent flere end de 9.124, der blev sendt af sted i 2015.

Ifølge Finans Danmark, der repræsenterer finanssektoren, skyldes det, at bankerne har skruet op for indsatsen på området.

Det fortæller juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen.

- Stigende ressourcer inden for både det personalemæssige og det it-mæssige gør selvfølgelig en forskel.

- Fokus er blevet skærpet, systemerne er blevet bedre, og omtalen af forskellige sager gør også, at man i sektoren i det hele taget bliver mere agtpågivende, siger han til Berlingske.

De danske banker har de seneste tre-fem år ansat flere tusinde medarbejdere, der udelukkende arbejder med at sikre, at bankerne ikke bliver brugt til kriminelle ting.

Det kommer også i forlængelse af flere sager om hvidvask, hvor sagen i Danske Banks estiske filial har været den altoverskyggende.

Kjeld Gosvig-Jensen fortæller, at indberetningerne er mange forskellige ting og ikke kun drejer sig om store overførsler i udlandet. Det kan for eksempel også være sager om skatteunddragelse.

Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskreglerne, forklarer, at bankerne er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige transaktioner.

Det hænger også sammen med, at det har været efterspurgt fra myndighedernes side.

Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer over for Berlingske, at de mange indberetninger skaber travlhed hos Bagmandspolitiet.

Han spår, at politiet kan få svært ved at følge med, hvis indberetningerne fortsætter med at stige.

/ritzau/