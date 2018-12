Finans Danmark opretter en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til indsatsen mod hvidvask.

Danske banker og pengeinstitutter forsøger nu at rette op på det dårlige image, som sagerne om hvidvask i Danske Bank har efterladt.

Brancheorganisationen Finans Danmark nedsætter en særlig taskforce. Den skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan stoppe kriminelle aktiviteter som hvidvask og terrorfinansiering.

- Den danske finanssektor skal være i verdenseliten, når det kommer til at opdage og bekæmpe hvidvask, skatteunddragelse og andre kriminelle aktiviteter.

- Det er vigtigt, at sektoren arbejder så tæt sammen som overhovedet muligt i kampen mod de kriminelle, siger Michael Rasmussen, der foruden at være formand for Finans Danmark også er koncernchef i Nykredit.

Formanden for taskforcen bliver Landa Nielsen, der er juraprofessor ved Københavns Universitet.

Arbejdet begynder i starten af næste år og skal afsluttes inden årets udgang.

/ritzau/