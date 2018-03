Efter 28 år bliver de tidligere enormt populære "Millionærkonti" lukket af bankerne med udgangen af juni.

I årevis har det - trods navnet - ikke været muligt at vinde en million og nu tager bankerne konsekvensen.

Konceptet "Millionærkonto" blev startet i 1990 som et forsøg på at få flere til at spare op. Konceptet er, at der bliver trukket lod blandt kontiene om en månedlig præmie, der er finansieret af renteindtægter.

Men med de lave renter faldt præmierne.

- Vi synes, at det længe har været misvisende at kalde det en millionærkonto, når man ikke har kunnet vinde en million.

- Der er grundlæggende tale om et lotteri med ekstremt dårlige odds, og som slet ikke har kunnet fungere i et lavrentemiljø, siger seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk Troels Holmberg.

Op gennem 90'erne blev kontiene meget populære. Ved udgangen af 1999 var der ikke mindre end 1.022.000 millionærkonti i systemet.

Rentefald gjorde dog, at det allerede i 2003 for første gang ikke var muligt at vinde en million.

Med finanskrisen er renterne faldet yderligere, og i 2010 var gevinsterne faldet til højest 250.000 kroner.

I starten af 2018 er gevinsterne faldet til 5000 kroner. 0,5 procent af en million. Det svarer til en teoretisk forrentning på 0,01 procent.

Flere banker, blandt andre Danske Bank, Jyske Bank, Alm. Brand Bank og Lån & Spar reklamerer stadig for "Millionærkonti" på deres hjemmesider. De henviser spørgsmål til Millionærkonto-sekretariatet.

Ritzau har spurgt Millionærkonto-sekretariatet om, hvor mange millionærkonti, der er, hvor længe, det har været umuligt at vinde en million, og hvor lang tid siden det er, at nogen reelt har vundet en million på hovedtrækningen.

Ritzau har også spurgt bankerne og Millionærkonto-sekretariatet om, hvorvidt de synes, at navnet er retvisende.

Det har Millionærkonto-sekretariatet dog valgt ikke at svare på, men skriver i stedet:

- Konceptet, der bygger på en opsparingsform med mulighed for gevinst, men ingen rente, har ikke vist sig holdbart i længden.

- Samtidig har det lave renteniveau vist sig at være af længere varende karakter. Derfor har Styregruppen bag Millionærkontoen besluttet at ophæve ordningen med udgangen af juni, svarer Torben Rømer fra sekretariatet.

Det fremgår også af svaret, at "præmiepuljen indtil for få år siden var på over en million kroner om året".

En samlet præmiepulje på en million kroner om året er dog fortsat langt fra at give kunder en mulighed for at vinde en million ved den månedlige trækning.

I mellemtiden har bankerne nydt godt af indeståender, som de ikke har skullet betale rente på, lyder det fra Forbrugerrådets Troels Holmberg.

- Der er ingen tvivl om, at det har været en god fidus for bankerne, dette her.

- Men vi mener selvsagt ikke, at det har været i orden at kalde noget en millionærkonto, når man ikke har kunnet vinde en million, siger Troels Holmberg.

/ritzau/