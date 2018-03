Skat har set på mails fra de såkaldte Panama-papirer, hvor udenlandske banker rådgiver om skattely på dansk.

København. En række unavngivne udenlandske banker har hjulpet danskere med at gemme penge i skattely. Det viser Skats gennemgang af 2400 mails fra de såkaldte Panama-papirer, skriver DR.

- Vi har set nogle mønstre og sammenhænge i, hvordan rådgivere fra primært udenlandske banker inden for EU har deltaget aktivt i planlægningen af skattelykonstruktioner, siger Steen Bechmann Jacobsen, nyudnævnt direktør for Særlig Kontrol i Skat, til DR.

I 2016 købte Skat sig adgang til en mindre del af de papirer, der var lækket fra det Panama-baserede advokatfirma Mossack Fonseca. Skat har ifølge DR kunnet sætte løsrevne mailkorrespondancer fra papirerne i system.

Og det er det, der har givet et billede af, at banker med hovedsæde i udlandet har rådgivet danskere på en måde, der kan bruges til at gemme penge i skattely.

Blandt andet har Skats gennemgang ifølge DR afdækket tilfælde, hvor Mossack Fonseca har stillet selskaber til rådighed med direktører, der har poster i flere tusinde selskaber.

I andre tilfælde har pengeinstitutterne på deres kunders vegne bestilt tilbagedaterede dokumenter, fakturaer og bestyrelsesreferater med forudbestemte beslutninger hos det Panama-baserede advokatfirma, skriver DR.

De Panama-papirer, som det danske skattevæsen har købt, har indtil videre ført til 77 sager. I de 31 sager er der rejst krav om knap 30 millioner kroner i ekstra skat. Mens de resterende 46 sager ifølge DR ventes at bidrage med et betydeligt større beløb i den danske statskasse.

Det er endnu for tidligt at sige, om gennemgangen af de 2400 mails vil føre til nye sager, oplyser Steen Bechmann Jacobsen til DR.

