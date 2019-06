Det er med stor forundring, at bankekspert Johannes Raaballe nærlæser nyheden om, at direktøren for Danske Banks forretning i Danmark er blevet fyret.

For der er virkelig tale om en opsigtsvækkende beslutning, lyder det fra Johannes Raaballe, der er lektor emeritus fra Aarhus Universitet.

»Jeg mindes ikke have set noget lignende i den danske banksektor,« siger han.

Særligt ordene i selskabsmeddelelsen er værd at hæfte sig ved, lyder det.

»Jeg er noget desorienteret. Jeg kan ikke forstå, at det er hele sandheden,« siger Johannes Raaballe.

De iøjnefaldende ord kommer vi til.

Først skal sagen kort ridses op:

Bankdirektøren Jesper Nielsen har fået sin fyreseddel, efter at 87.000 kunder i Danske Bank samlet har betalt 400 millioner kroner for meget i gebyrer på investeringsproduktet Flexinvest Fri.

Jesper Nielsen var vikar på posten som Danske Banks administrerende direktør. Billedet her er fra fredag den 1. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Nielsen var vikar på posten som Danske Banks administrerende direktør. Billedet her er fra fredag den 1. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Vel at mærke ifølge banken selv.

Kunderne købte Flexinvest Fri med en forhåbning om, at investeringsfolk i banken skulle få de private formuer til at vokse.

Men gebyrerne blev i 2017 sat så højt, at prisen ikke gik hånd i hånd med, hvad kunderne kunne forvente i afkast.

Det melder Danske Bank nu selv.

Nu er vi så fremme ved de ord, som Johannes Raaballe finder interessante.

I pressemeddelelsen siger Danske Banks bestyrelsesformand Karsten Dybvad følgende om Jesper Nielsen:

»I den konkrete sag var han på daværende tidspunkt en af de ansvarlige bankdirektører, der ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at Flexinvest Fri-produktet var det rigtige i forhold til kunderne.«

Det er denne formulering, Johannes Raaballe særligt hæfter sig ved.

»Tager man det, Karsten Dybvad siger i pressemeddelelsen, for pålydende, så er det da virkelig dejligt fra et kundesynspunkt.«

»Der bliver jo kommunikeret ud, at hvis man som kunde køber et produkt, der ikke er det rigtige i forhold til kunden, så er det bankens ansvar og altså ikke kundens. Det er en interessant udmelding fremadrettet.«

»Der bliver så virkelig sat trumf på ved at sige, at hvis produktet ikke er det rigtige for kunden, så fyrer vi direktøren.«

»Som kunde får man altså det indtryk, at man vil få en god behandling i banken, og det bliver gjort troværdigt ved, at der med fyringen bliver sat bevis på, at man mener det, man siger,« lyder det fra eksperten.