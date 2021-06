Har du over 100.000 kroner stående på din konto?

Så skal du sandsynligvis betale penge for at have dem stående i banken – og det undrer direktøren for en bank, som går mod strømmen.

Hvor næsten alle andre banker i Danmark har indført negative renter af opsparinger over 100.000 kroner, tilbyder den digitale bank Lunar 0,5 procent i rente af indestående op til 50.000 kroner i resten af 2021. Først ved 250.000 på kontoen bliver bankens kunder ramt af de negative renter – selvom det koster banken penge.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har kritiseret bankerne for at være 'grådige', og det forstår Lunars direktør Peter Smith faktisk godt.

»Jeg synes, at banksektoren er ved at skyde sig selv i foden. Man serverer nærmest et straffespark til Simon Kollerup, for det er sindssygt svært at forstå for almindelige mennesker, at de skal betale negative renter, bare fordi banken gør det. Banken har jo uanede muligheder for at placere sine penge, hvis den vil,« siger Peter Smith til Århus Stiftstidende.

Siden 2012 har de danske banker betalt for at opbevare penge i Nationalbanken. I årevis lod bankerne ikke kunderne betale regningen, idet de forventede, at de negative renter ville forsvinde igen. Det gjorde de ikke, og det har nu fået klart størstedelen af de danske banker til at opkræve negative renter af kunder med indestående på over 100.000 kroner.

Lunars offensiv er blevet bemærket blandt danskerne.

Alene den seneste måned har den digitale bank efter Peter Smiths udsagn fået 25.000 nye kunder.

»Vi håber da, at det her kan vise, at vi er en super fed bank. Vi er sat i verden for at udfordre banksektoren, og vi har en ambition om at få mange nye kunder ind,« sagde Peter Smith til B.T. i starten af maj, hvor bankens rentekampagne blev søsat.

Her fortalte han også, hvorfor Lunar i modsætning til størstedelen af konkurrenterne tilbyder renter, selvom det koster banken penge.

»Vi har en anden bankstruktur. Vi er meget billigere i drift og har ikke fine bankfilialer og dyre lønninger. Når man driver tingene billigere, har man også bedre muligheder for at give noget tilbage til kunderne. Og når nu alle andre banker går den anden vej, synes vi, at det er det rigtige tidspunkt.«

Du siger, at I ikke vil tjene penge på negative renter, men alligevel betaler man negative renter af alt over 250.000 kroner. Det hænger da ikke sammen?

»Vi har den grænse, fordi vi henvender os til helt almindelige mennesker. For dem, som har store formuer og lever af at placere deres penge rundt om, der synes vi, det er fair, at de er med til at betale regningen for de negative renter i Nationalbanken,« lød svaret fra Peter Smith.