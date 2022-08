Lyt til artiklen

Når kalenderen siger april 2023, skal landets sjettestørste bank have ny direktør.

Således oplyser Arbejdernes Landsbank, at direktør Gert Jonassen stopper efter 18 år som direktør.

Det fremgår af en pressemeddelelse, udsendt inden banken tirsdag præsenterer sit halvårsregnskab.

63-årig Gert Jonassen går på pension 1. april næste år. Han har været i banken i 47 år.

»Jeg er glad og stolt over, at vi har haft en nærmest konstant stigende kurve i min tid som direktør, både hvad angår størrelse og popularitet.«

»Jeg er også stolt over, at vi kom sikkert gennem finanskrisen, fordi vi handlede med sund fornuft og kritisk sans. Vi troede ikke på, at træerne voksede ind i himlen, og derfor sagde vi 'nej tak' på de rigtige tidspunkter, og det viste sig jo at være meget klogt.«

Bestyrelsesformand Claus Jensen kalder beslutningen for vemodig.

»Jeg vil tro, at uanset hvem du spørger, så vil de sige, at Gert har været en succes som øverste direktør for Arbejdernes Landsbank. Det bliver vemodigt at skulle undvære ham, når han går på pension,« siger Claus Jensen og fortsætter:

»Både for os i bestyrelsen, men også i direktionen og blandt alle kollegerne, hvor han er utrolig vellidt, hvilket også rækker ud i hele hans netværk omkring banken.«

Gert Jonassen startede karrieren i 1976, da han som 17-årig fik elevplads i bankens filial i København. Siden blev han udnævnt som edb- og organisationschef, og i 2004 blev han direktør.

Jan W. Andersen, der har siddet i direktionen de sidste 12 år, bliver ny administrerende direktør, når Jonassen siger stop.

Arbejdernes Landsbank, som sidste år opkøbte Vestjysk Bank, har i alt 500.000 kunder.