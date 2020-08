Det er i høj grad danskerne selv, der skal finansiere det pensionsudspil, som regeringen fremlagde tirsdag.

Så klar i spyttet er ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam overfor Jyllands-Posten.

Udspillet, som skal give danskerne ret til tidlig pension, kommer i alt til at koste tre milliarder kroner årligt.

Halvdelen af disse penge - 1,5 milliarder kroner - skal findes ved at beskatte bankerne, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Hvis regeringen kan samle flertal for deres udspil, og det ender med at politikerne udskriver en ekstraregning til bankerne, er der dog ifølge Anders Dam et problem: Regningen vil blive sendt videre til kunderne.

»Det er formentligt et populært statement blandt dele af befolkningen at sige, at bankerne skal betale noget mere,« siger han til Jyllands-Posten og tilføjer:

»Men hvis man gør det, så skylder man at sige, at flere skatter og afgifter i stort omgang væltes over på kunder, aktionærer og medarbejdere over tid.«

Regeringens pensionsudspil skal give borgere, der har været på arbejdsmarkedet i 42 år eller mere ret til at gå på pension et til tre år tidligere, end det hidtil har været muligt.

Ifølge Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, kommer regningen for pensionsudspillet til at falde tilbage på kunderne.

Regeringen regner med, at 22.000 personer kommer til at benytte sig af retten til tidlig pension i 2022. Finansieringen af ordningen starter dog først i 2023.

Den anden halvdel af finansieringen skal findes ved at beskatte høje indkomster, formuer og ejendomsinvestorer.