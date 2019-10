Der er brug for ansatte til at udvikle Nordea, mener Finansforbundet, der kritiserer bankens spareplan.

Nordea har fat i den helt forkerte medicin, når banken vælger at skære i medarbejderstaben for at skabe en stærkere bank med en højere indtjening.

Sådan lyder det fra Finansforbundet, der er fagforening for knap 54.000 ansatte i den finansielle sektor.

- De ansatte skal jo til syvende og sidst skabe værdi for Nordeas kunder og aktionærerne, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

- Det er dybt problematisk, at redskabet fra ledelsesværktøjskassen endnu engang er reduktioner på de medarbejdere, der yder en kæmpe indsats under meget højt arbejdspres, siger han i en skriftlig kommentar.

Nordea har fredag varslet, at banken vil spare op til seks milliarder kroner frem mod 2022.

Den væsentligste del af besparelserne skal findes ved at skære antallet af ansatte.

- Vi har kun interesse i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv for Nordea som virksomhed, og her er der brug for udvikling og ikke afvikling.

- Det skal der altså medarbejdere til at drive, siger Kent Petersen.

Nordea har ikke sat tal på, hvor mange ansatte der skal væk. Banken har i dag omkring 29.500 ansatte.

- 70 procent af vore udgifter stammer fra personale. Og det er klart, at når man skal spare, så bliver vi også nødt til at se på udgifterne her, siger bankens koncernchef, Frank Vang-Jensen.

- Og det betyder, at vi desværre kommer til at blive færre i årene, der kommer, siger han ifølge Ritzau Finans fredag i London, hvor banken fortæller om spareplanerne.

Ud over at banken i fremtiden skal være færre, er der også lagt op til at flytte arbejdspladser til Polen.

Samtidig er der lagt op til besparelser på eksterne konsulenter, men generelt bliver alle hjørnet kigger igennem.

/ritzau/