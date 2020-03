Arbejdsløshedskøen vokser støt under corona-krisen, og udsigten til manglende lønindkomst er nu blevet en realitet for flere end 50.000 danskere.

Derfor har flere banker fundet på løsninger, så kunder kan springe de månedlige betalinger over.

Senest har kunder i Sparekassen Sjælland-Fyn mandag fået en besked om, at de kan skubbe en ydelse foran sig og dermed beholde pengene i lommen for nuværende.

Tilbuddet gælder, uanset om kunden har mistet sit job eller ej.

Det fortæller den administrerende direktør, Lars Petersson.

»Det gælder alle de privatkunder, der har fået en besked fra os. De er alle forhåndsgodkendt,« siger han.

Præcis, hvor mange der vælger at benytte muligheden, er endnu uklart.

»Jeg tror, der er rigtig mange, som for en sikkerheds skyld vælger at springe en ydelse over. Vi lever i en usikker verden, og rigtig mange er bekymrede for en fyring,« siger Lars Petersson.

Tilbuddet om at sparke en ydelse til hjørne gælder for 18.000 privatkunder, der har et almindeligt banklån eller forbrugslån.

Når det ikke gælder for resten af bankens omkring 160.000 kunder, skyldes det flere ting.

Dels har det ikke været teknisk muligt at lave løsningen til at omfatte flere typer af kunder, dels har banken mange erhvervskunder, og dels har mange kunder ikke et af de relevante typer lån. Mange unge kunder har slet ikke lån, mens andre har realkreditlån, som ikke er omfattet af løsningen.

Muligheden for at vente med at betale af på et lån betyder ikke, at der skal ske dobbelt ydelse måneden efter. Lånets løbetid forlænges blot med en måned i den anden ende, forklarer Lars Petersson.

»Jeg er ikke nervøs for, om en kunde kan administrere at skulle betale pengene på et senere tidspunkt. Men det kan betyde noget for den enkelte, om vedkommende har et par tusind kroner mere til sig selv her og nu,« siger han.

Det koster 150 kroner at benytte 'Frimåned', som banken kalder tilbuddet.

Men hvorfor skal det koste noget – skal det ikke ses som en udstrakt hånd?

»Det er et gebyr, som vi hele tiden har haft, hvis man har fået lov til at springe en ydelse over. Det har vi holdt fast i, og vi har desuden noget teknik og arbejde i forbindelse med det her,« siger Lars Petersson.