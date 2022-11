Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Finanstilsynet påbyder, at Lunar stopper med at give nye lån.

Det skyldes, at banken har haft store mangler i sin kreditgivning.

Det skriver Børsen, der henviser til en inspektionsredegørelsen foretaget af Finanstilsynet.

Ifølge tilsynet har Lunar ikke i en tilstrækkelig grad indhentet oplysninger om forbrugernes faste udgifter eller lavet en individuel vurdering af, hvorvidt forbrugerens rådighedsbeløb var tilstrækkeligt i forhold til at kunne betale lånene tilbage til tiden.

Og bankens mangel på kreditvurdering er ifølge Finanstilsynet et brud på kreditaftaleloven, og derfor kræver man, at der ikke gives nye lån, indtil der er rettet op.

Spørger man Lunar selv, så har man rettet op på processerne, skriver de til Børsen:

»Det har været – og er fortsat Lunars opfattelse – at vores hidtidige løsning har været på højde med det generelle niveau i den finansielle sektor i Danmark. Men vi anerkender myndighedernes præciseringer, og vi har siden opdateret vores processer i overensstemmelse med Finanstilsynets vurdering,« skriver Anders Hartlev, administrerende direktør i Lunar Bank.

Ifølge mediet har Lunar dog ikke dokumenteret, at processerne er rettet op, hvorfor tilsynet ikke kan tage stilling til, om det er tilfældet.