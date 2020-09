En helt ny bølge af netsvindel har ramt Danmark.

Flere intetanende danskere er blevet franarret store beløb. Nu slår Sydbank alarm.

Svindlerne ringer til bankkunder og udgiver sig for at være bankrådgivere. Kunden får at vide, at han eller hun skal overføre store beløb til en såkaldt 'sikker konto' for at sikre sig mod svindel. Virkeligheden er imidlertid den stik modsatte, lyder advarslen fra Sydbank i en pressemeddelelse.

Lader kunden sig overtale, ser vedkommende aldrig pengene igen.

For den 'sikre konto' er svindlerens egen.

Ifølge Sydbank er svindlerne særdeles professionelle – og de benytter sig af en helt ny metode.

'Det er nyt i forhold til tidligere, hvor svindlerne hovedsageligt fokuserede på at lokke sikkerhedsoplysninger ud af deres ofre for selv at gennemføre overførslerne,' skriver Sydbank i pressemeddelelsen.

Ifølge Jesper Schmidt-Höck, som er leder i Sydbanks afdeling for svindel og mistænkelige overførsler, benytter svindlerne sig ofte af en særlig software, der får det til at se ud som om, de ringer fra kundens banks telefonnummer.

Herefter får kunden at vide, at der er observeret mistænkelige overførsler fra kundens konto og præsenterer overførslen til den 'sikre konto' som løsningen på problemet.

Men det vil din bank aldrig bede dig om at gøre, understreger Sydbank:

»Det er vigtigt at understrege, at en bank aldrig vil ringe og bede sine kunder om at overføre penge til en sikker konto. Hvis vi observerer noget mistænkeligt, spærrer vi kontoen, vi overfører ikke penge til andre konti,« siger Jesper Schmidt-Höck.

»Reglen er helt enkel. Lad være med at udlevere NemID og personlige koder og oplysninger til nogen som helst,« tilføjer han.

Svindlen er især gået ud over borgerne i Østjylland, men Sydbank understreger, at bankkunder over hele landet kan være i svindlernes søgelys.

Hvis du har mistanke om at være blevet svindlet, bør du med det samme henvende dig til din bank.

»Jo hurtigere man reagerer, jo større chance er der for at redde pengene,« forklarer Jesper Schmidt-Höck.