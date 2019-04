Tredje kvartal var utilfredsstillende for Bang & Olufsen, da salget faldt med 18 procent.

Trods bump på vejen mener administrerende direktør Henrik Clausen, at selskabet er på rette vej. Det er blandt andet ved at rykke op i sit salgs- og distributionsnetværk.

»Transformationen er nødvendig for at skabe et stærkt fundament, der vil gøre det muligt for os at levere lønsom vækst i fremtiden, siger han i en kommentar til regnskabet.«

Opdateres...