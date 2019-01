Bang & Olufsen fastholder, at selskabet vil slutte regnskabsåret med en omsætning på niveau med sidste år.

Det går ikke lige så godt med at sælge designer tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner for Bang & Olufsen, som det har gjort. Det blev lagt frem i et ventet halvårsregnskab tirsdag.

Bang & Olufsen tiltrak sig i december opmærksomhed med en nedjustering af forventningerne til det nuværende regnskabsår.

Hvor det tidligere var forventet, at forretningen ville vokse, er det nu forventningen, at sommerens helårsregnskab bliver en gentagelse af resultaterne fra sidste år.

Den forventning fastholder Bang & Olufsen tirsdag.

I tirsdagens regnskab kan man læse, at salget i andet kvartal var ni procent lavere end samme periode sidste regnskabsår.

Bang & Olufsen har et såkaldt forskudt regnskabsår, der inkluderer de sidste seks måneder af 2018 og de første seks måneder af 2019.

Selv om Bang & Olufsen har solgt mindre, har selskabet samtidig formået at banke omkostningerne endnu længere ned. Derfor kan selskabet lune sig ved, at den primære drift har kastet et lidt større overskud af sig i første halvår end i sidste regnskabsår.

Bang & Olufsen har tjent 63 millioner kroner det første halvår, hvilket er en forbedring fra samme tid sidste år. Her var der to millioner kroner i overskud.

Det får selskabets administrerende direktør, Henrik Clausen, til i en pressemeddelelse at opfordre til tillid til ledelsens arbejde.

- Det var et udfordrende andet kvartal for Bang & Olufsen. Omsætningen faldt ni procent, men vi forbedrede lønsomheden takket være vores ændrede forretningsmodel, siger han.

- Vi har den rigtige strategi, og de fremskridt, vi gør på vores væsentligste strategiske initiativer, vil hjælpe os med at overvinde de kortsigtede udfordringer, vi står over for, så vi kan genetablere vores vækstmomentum mod slutningen af finansåret.

De positive ord til trods må Bang & Olufsen konstatere, at salget er gået tilbage i samtlige regioner i verden.

