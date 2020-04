Det er hårde tider hos den danske elektronikgigant Bang & Olufsen.

Torsdag morgen har det danske firma præsenteret et trecifret millionunderskud.

Det fremgår af kvartalregnskab, der netop er blevet offentliggjort.

I alt melder Bang & Olufsen om et underskud i indtjening på 275 millioner kroner for perioden, der blev 'påvirket negativt af en nedskrivning relateret til udskudt skat på i alt 265 millioner kroner', lyder det i meddelelsen.

Derudover er firmaets omsætning faldet med 14 pct., så det samlet set endte på 613 millioner kroner.

Administrerende direktør Kristian Teär udtaler i kvartalregnskabet, at underskuddet var forventet.

'Vi forudser dog, at COVID-19 vil påvirke de fleste af vores større markeder i det kommende kvartal. Lande er påvirket forskelligt, og salgssituationen er stadig meget usikker', forklarer han.

