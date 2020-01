Elektronikselskabet fra Struer er ved at ændre sin salgsmodel. Det påvirker omsætningen.

Et faldende salg har været med til at give et underskud hos Bang & Olufsen i selskabets andet kvartal.

I kvartalet, der løber fra september til november, har Bang & Olufsen tabt 60 millioner kroner.

Til sammenligning tjente selskabet, der er kendt for sin produktion af blandt andet fjernsyn og højtalere, 68 millioner kroner i andet kvartal året før.

Med til at trække indtjeningen ned har været et fald i omsætningen. Den er faldet til 627 millioner kroner fra 909 millioner kroner.

- Omsætningen var påvirket af ændringen til en efterspørgselsdrevet salgsmodel og den igangværende reduktion af forhandlernes lagre, skriver Bang & Olufsen i en pressemeddelelse.

Resultaterne fra Bang & Olufsen følger, efter at Struer-selskabet i december nedjusterede sine økonomiske forventninger for fjerde gang inden for ét år.

/ritzau/