Banedanmark vurderer, at det ikke er realistisk at gennemføre togtrafik, hvis strejker bliver en realitet.

København. Hvis strejker, som en række fagforbund har varslet, bliver en realitet, vil togene stå stille i hele Danmark.

Banedanmark skriver i en pressemeddelelse, at det formentlig ikke vil kunne lade sig gøre at overvåge og styre jernbanetrafikken i tilfælde af en konflikt.

- Bemandingen af helt centrale funktioner vurderes at være alt for skrøbelig og for fragmenteret, hvorfor jernbanetrafikken må indstilles, hedder det i meddelelsen.

Hele syv forbund har indtil videre varslet strejke blandt de ansatte i Banedanmark, hvor kun 25 procent af personalet er tjenestemænd.

Foruden Dansk Jernbaneforbund drejer det sig blandt andet om HK Trafik & Jernbane, 3F, Dansk Metal og ingeniørforeningen IDA.

Dermed er der ifølge Banedanmark ikke nok ansatte til rådighed til at gennemføre en problemfri drift, hvis strejken bryder ud.

- En sikker og velfungerende infrastruktur forudsætter, at der er disponibelt personale 24/7, som blandt andet kan træde til, når der opstår tekniske fejl, tognedbrud, personpåkørsler eller andet.

- Skulle der opstå fejl eller hændelser, vil det betyde fuldt driftsstop, da bemandingen ikke kan absorbere en håndtering af hændelsen, lyder det.

En strejke vil også ramme arbejdet med det nye signalsystem og en række igangværende anlægsprojekter.

