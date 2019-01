Bahne.dk er blevet hacket og derfor har virksomhedens administrerende direktør mistanke om, at 473 kunders betalingsoplysninger kan være lækket fra hjemmesiden.

Derfor er kæden lige nu i færd med at kontakte de pårørte kunder, skriver Ekstra Bladet.

»Der er mistanke om, at vi i perioden fra 29. december klokken tre om natten og indtil 2. januar klokken 12.30 har været udsat for et hackerangreb. I den periode har 473 kunder handlet på bahne.dk. Og det er opfattelsen, at ukendte hackere har fået adgang til deres betalingsoplysninger,« siger administrerende direktør, Benjamin Røpke, til Ekstra Bladet.

I mellemtiden er bahne.dk lukket ned, mens to it-sikkerhedsfirmaer forsøger at undersøge angrebet til bunds.

Når man besøger hjemmesiden bahne.dk, står der blot:

'Bahne.dk er ved, at gennemgå en omfattende sikkerhedsopdatering. Vores tekniske team arbejder på at få os i luften igen snarest.'

Det er anden gang indenfor få måneder, at virksomheden er udsat for et hackerangreb, der har sat kundernes betalingsoplysninger i fare.

Sådan så mailen ud, som blev sendt ud til kunderne, efter lækket på Black Friday i 2018. Foto: Privat foto Vis mere Sådan så mailen ud, som blev sendt ud til kunderne, efter lækket på Black Friday i 2018. Foto: Privat foto

Dengang fik 3300 kunder lækket deres betalingsoplysninger.

Bahne sælger tøj, brugskunst og mindre hvidevarer og har 19 forretninger landet over.

Opdateres...