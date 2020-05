Efterforskningen af Ernest & Young indstilles, da der ikke er fundet ulovligheder i Danske Banks revision.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - har besluttet at standse efterforskningen i sagen mod Danske Banks revisionsfirma Ernest & Young (EY).

Dermed er sagen om overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse med revisionen af Danske Banks års- og koncernregnskab for 2014 lagt i skuffen.

Det oplyser Erhvervsstyrelsen fredag, skriver Ritzau Finans.

Efterforskningen indstilles, fordi det vurderes, at der ikke er begået noget strafbart i forbindelse med revisionen.

- Vi er orienteret om, at efterforskningen er indstillet og med en klar konklusion om, at der ikke er fundet noget strafbart, siger Torben Bender, administrerende direktør hos EY.

- Som vi tidligere har påpeget, mener vi, at vi har udført revisionen korrekt og i overensstemmelse med det for 2014 gældende regelsæt og god revisorskik, siger han i en meddelelse ifølge Ritzau Finans.

Baggrunden for Bagmandspolitiets undersøgelse af EY har været, at man ville finde ud af, om der var begået svigt i forbindelse med revisionen af Danske Banks regnskab i den periode, hvor bankens filial i Estland blev brugt til mistænkelige transaktioner for milliarder af kroner.

/ritzau/