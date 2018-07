Vi følger den aktuelle og konkrete sag meget tæt, lyder det fra statsadvokat om hvidvask-sag i Danske Bank.

København. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) har øjnene rettet mod Danske Bank og potentiel hvidvask for milliarder af kroner, der kan være foregået i bankens estiske afdeling.

Det siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, som er chef for Søik, der også kaldes Bagmandspolitiet, efter at Berlingske har gravet nye oplysninger frem i sagen. Det drejer sig om langt højere beløb, end det har været fremme hidtil.

- Vi er i Søik fuldt ud opmærksomme på, at hvidvask fra en finansiel virksomhed som for eksempel en bank kan have særdeles betydelige skadevirkninger for vores samfund, siger Morten Niels Jakobsen.

- Vi følger derfor den aktuelle og konkrete sag meget tæt. I forbindelse med vores arbejde er vi i kontakt med myndigheder og internationale organisationer i flere lande, tilføjer han.

Morten Niels Jakobsen vil ikke svare på, om Bagmandspolitiet har indledt en egentlig efterforskning af sagen.

Berlingske Business har via et nyt læk af informationer om Danske Banks estiske afdeling fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget.

Ifølge Berlingske Business har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 milliarder kroner. Det bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 milliarder kroner.

Finanstilsynet har tidligere undersøgt sagen og udstedt en række påbud til Danske Bank. Tilsynet har også bemærket de nye oplysninger.

De vil "blive analyseret med henblik på at afgøre, om det ændrer på den tidligere afgørelse, og om det giver anledning til nye tiltag", skriver tilsynet i en kommentar.

/ritzau/