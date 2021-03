Den københavnske bagerkæde Det Rene Brød kæmper i øjeblikket for sin overlevelse.

Det fortæller ejeren, Johannes Hessellund, til FødevareWatch.

På toppen havde Det Rene Brød seks butikker i København.

To på Nørrebrogade, en på Østerbrogade, en på Kronprinsessegade, en på Rosenvængets Allé og en i Aksel Møllers Have – de to sidstnævnte på Frederiksberg.

Men grundet en stor ombygning af en forretning på Frederiksberg, som skulle være en del af kæden, har Det Rene Brød kæmpet for at få sorte tal på bundlinjen.

Det var ifølge Johannes Hessellund netop lykkedes, da coronapandemien brød ud.

Nu er to af kædens tidligere forretninger – en på Nørrebrogade og en på Østerbrogade – solgt fra, mens resten af selskabet er i gang med at blive rekonstrueret for at undgå konkurs.

Fokus er nu på rekonstruktionen og på at få solgt den sidste butik på Nørrebrogade.

Johannes Hessellund har været i bagerbranchen i mange år. Her er han i en af sine Det Rene Brød-butikker tilbage i 1996. Foto: MIKAL SCHLOSSER Vis mere Johannes Hessellund har været i bagerbranchen i mange år. Her er han i en af sine Det Rene Brød-butikker tilbage i 1996. Foto: MIKAL SCHLOSSER

Dernæst skal de to butikker på Frederiksberg køre videre. Det samme skal den på Kronprinsessegade, hvis rekonstruktionen går som håbet.

Netop coronakrisen gjorde et stort indhug i indtjeningen i bagerkæden.

Og beslutningen om at beholde de 70-80 ansatte i selskabet, da krisen ramte, har gjort ondt på økonomien.

»Jeg skulle jo nok noget før have sagt, at det blev for tungt med ombygningen på Frederiksberg. Den lange renoveringsproces gik ud over alle andre dele af forretningen, og der skulle jeg have givet op noget før. Ligesom jeg i bagklogskabens klare lys skulle have sagt tidligere, at vi skulle lukke de fire butikker og sige en masse medarbejdere op for at fokusere på stabil drift i de resterende to forretninger,« siger Johannes Hessellund.