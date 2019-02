Guldbageren er på blot 10 år gået fra at være en kæde med 150 forretninger til i dag blot at have 17. Men det er ikke dårligt, mener øverste direktør og bestyrelsesmedlem i Guldbageren, Michael Mikkelsen.

»Man kan altid spørge, hvorfor er vi ikke flere, og selvfølgelig er det ærgerligt. Men jeg kan ikke begræde, at vi ikke er flere, end vi er i dag,« siger han.

Guldbagerens bagere betragter sig selv som del af en lille klub, som kan markedsføre sig sammen, skriver Fødevarewatch.

De er alle hver deres selvstændige forretning, som har besluttet sig for at være med i Guldbager-kæden. På den måde får de nemlig nogen at dele opskrifter, indkøb og idéer med.

Men det var der ifølge Michael Mikkelsen mange af bagerne, der ikke benyttede sig af, dengang Guldbageren var på sit største. Han sammenligner det med at være medlem af en fitnesskæde.

Hvis man ikke bruger sit abonnement og kommer i centeret, så er der ingen grund til at være medlem. Derfor er han også glad for, at kædens mindre størrelse har medført, at alle bagere kommer til fællesmøderne.

Guldbagerkæden er særlig på den måde, at det er en frivillig kæde. Det vil sige, at det er selvstædige bagerbutikker, der tilmelder sig navnet og selv driver deres egen forretning. Der her heller ikke nogen central administration af butikkerne.

Selvom Guldbager-kæden er skrumpet, går det godt. I 2017 havde butikkerne et overskud på 1,3 mio. kroner og en egenkapital på tre mio. kroner.

Ifølge Michael Mikkelsen handler det om, at de tilbageværende bagere er omstillingsparate og hele tiden klar på at tilpasse sig efter markedet.

Selv producerer han f.eks. meget grovbrød i sin forretning i Esbjerg, fordi det er netop det, der er efterspørgsel på.

Frafaldet af bagerne har flere årsager. Cirka en fjerdedel er blevet smidt ud af kæden, fordi de ikke overholdt regler om bl.a. beklædning og indretning.

Andre meldte sig ind i kæden som en nødløsning for at redde deres forretning, men måtte så også melde sig ud igen af samme årsag. Og så er der dem, som ikke fulgte med udviklingen og derfor måtte lukke.