Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at priserne bliver ved med at stige, og at den økonomiske usikkerhed breder sig som en steppebrand.

Og den seneste tids prisstigninger har også sat sine spor hos bagerselskabet Miss Bagel i Nordsjælland, hvor prisstigningerne vælter ind på æg, sukker, mel og smør.

Nærmere bestemt har virksomheden indtil videre mærket en ekstra udgift på 1 million kroner alene på mel. Det fortæller Lone Kok, der er medejer og stifter af virksomheden, og som først fortalte historien til Børsen.

»Den her situation er så meget anderledes, end hvad jeg nogensinde har prøvet i de efterhånden 20 år, jeg har haft virksomheden,« fortæller Lone Kok til B.T.

Under normale omstændigheder forklarer hun, at de ville presse leverandører, hvis de oplevede prisstigninger ved at søge andre partnere. Men sådan er situationen ikke længere.

»Nu er det ligesom alle, det rammer. Så nu vil leverandørerne jo nærmest bare grine af en og sige 'good luck',« understreger hun.

Men på trods af den pressede situation, så har virksomheden valgt at prisstigningerne, der stort set hver dag lander i indbakken, ikke skal slå dem ud.

»Man kan ikke undgå at snakke om det, men vi er trætte af, at det skal påvirke os. Det kan blive rigtig surt, fordi der hele tiden opstår nye ting at forholde sig til.«

Foto: Miss Bagel Vis mere Foto: Miss Bagel

Virksomheden har derfor indført mantraet »P.M.A. – Positive Mental Attitude.«

»Vi har valgt, at det ikke skal slå os ud. Hele situationen er bare en krystalkugle. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og vi kan ingenting gøre ved det. Så vi må forsøge at få det bedste ud af det.«

Miss Bagel er dog i den 'heldige' situation, at de kom godt ud af 2021 med et resultat på 6,8 millioner kroner, hvilket var mere end en fordobling sammenlignet med året før. Derfor har de lidt at tage af det næste stykke tid.

»Det kan godt virke lidt kækt at sige, at vi ikke gider, det skal påvirke os. Der er andre virksomheder, som har haft det endnu sværere under corona end os, og så er det også svært at sige, at det hele nok skal gå,« fortæller hun.

»Men det kommer til at påvirke alle på arbejdet, hvis man mærker, der er bekymring om, hvad der skal ske. Og det får vi ikke noget ud af, for jeg tror snarere, vi skal forvente, at den her krise vil vare i rigtig lang tid.«