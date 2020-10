Aviator Airport Services, der står for bagagehåndtering i Københavns Lufthavn, skal i rekonstruering.

De tynde passagerstrømme i Københavns Lufthavn bliver ved med at afføde dårlige nyheder for selskaber og ansatte i lufthavnen.

Mandag oplyser Aviator Airport Services danske afdeling, at selskabet har søgt om en rekonstruering.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Ingen omkostninger vil således blive fredet i bestræbelserne på at få bugt med de forretningsgange og procedurer, der økonomisk ikke er forsvarlige, skriver selskabet.

Inden for fire uger vil selskabet præsentere en plan for de parter, der har penge til gode hos Aviator Airport Services.

I en rekonstruktion forsøger man at redde et nødlidende selskab ved at få gælden nedsat eller sælge dele af det. Det hed tidligere betalingsstandsning.

I meddelelsen beskriver selskabet selv, at der "gennem flere år" er opbygget tab, som moderselskabet har måtte dække.

Siden foråret i år har rejserestriktioner som følge af coronavirussets udbrud medført et stort fald i trafikken i luften. Hvilken har smertet alle de selskaber, der har hjemme i lufthavne.

Det inkluderer altså også selskaber, der står for bagagehåndtering, såsom Aviator.

I juni stod det klart, at 238 mistede jobbet hos Aviator i Københavns Lufthavn.

