Medarbejdere hos Copenhagen Flight Services har nedlagt arbejdet i Københavns Lufthavn.

Ansatte hos Copenhagen Flight Services, der håndterer bagage for en række lavprisselskaber i Københavns Lufthavn, har nedlagt arbejdet mandag formiddag.

Det bekræfter Københavns Lufthavn.

Selskabet står for at håndtere bagage i Københavns Lufthavn for en række lavprisselskaber såsom Easyjet og Ryanair. De forskellige lavprisselskaber er samlet i én afgangsfinger i lufthavnen.

CFS har oplyst lufthavnen, at medarbejderne har nedlagt arbejdet. Der er ikke oplyst nogen tidshorisont eller årsag til arbejdsnedlæggelsen.

Klokken 9.20 har arbejdsnedlæggelsen ikke ført til aflysninger.

/ritzau/