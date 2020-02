Bagagefolkene hos Menzies er kommet tilbage i arbejde efter at have strejket siden fredag eftermiddag.

Bagageansatte fra virksomheden Menzies er lørdag formiddag vendt tilbage til deres arbejde, efter at de fredag eftermiddag nedlagde det.

Det oplyser talsmand Mikkel Krogh fra Københavns Lufthavn.

Ifølge ham har bagagepersonalet genoptaget arbejdet mellem 10.30 og 11.

Menzies' ledelse havde regnet med, at de ansatte ville være tilbage i arbejde omkring 10-tiden.

Mens bagagepersonalet var gået fra deres arbejde, var Menzies' ledelse selv trukket i arbejdstøjet for at håndtere noget af bagagen.

Menzies står blandt andet for at håndtere bagagen for Norwegian, der har flere daglige flyvninger til og fra Københavns Lufthavn.

Ifølge Mikkel Krogh er det kun indchecket bagage, der har været berørt af situationen.

På grund af situationen har rejsende ikke kunnet få deres indcheckede bagage med om bord på flyene.

Derfor har lufthavnens personale holdt øje med den indcheckede bagage, som så ville blive eftersendt til passagererne på et tidspunkt.

Fredag forklarede Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, at personalet hos Menzies nedlagde arbejdet, fordi der er utilfredshed med afskedigelsen af en medarbejder.

- Det er en medarbejder, som lige har stillet op til et valg til en tillidspost. Kort efter blev han afskediget, forklarede Henrik Bay-Clausen.

Ifølge ham opfordrede 3F medarbejderne til at genoptage arbejdet hurtigst muligt. Arbejdsnedlæggelsen har nemlig været overenskomststridig.

Der kommer til at køre en juridisk sag om, hvorvidt fyringen af den pågældende medarbejder var berettiget.

Også i december nedlagde medarbejderne fra Menzies arbejdet. Dengang skyldtes det utilfredshed med arbejdsmiljøet.

Ifølge Henrik Bay-Clausen har de to nedlæggelser ikke nogen umiddelbar sammenhæng.

