Teleselskabet 3 laver eksklusiv aftale om lancering af bæredygtig smartphone i Danmark.

Smartphones er for mange mennesker noget, der skal skiftes med jævne mellemrum. Det vil det hollandske firma Fairphone nu lave om på.

Firmaet har derfor produceret en smartphone, der skal markedsføres som bæredygtig. I stedet for at udskifte hele telefonen, kan man for eksempel nøjes med at skifte kameraet, når der kommer et nyt og bedre.

Herhjemme bliver det teleselskabet 3, der skal forhandle den nye "bæredygtige" smartphone.

Det oplyser 3 i en pressemeddelelse.

Telefonen med navnet Fairphone 3+ præsenteres torsdag og kan i Danmark købes til 3599 kroner fra midt september.

- Bæredygtighed og klimabevidsthed har aldrig betydet så meget for danskerne, som det gør nu, og det er vigtigt, at vi kan levere de ting, som er vigtige for danskerne, siger Frederik Scholten, hvis titel er head of marketing and proposition hos 3.

3 mener dog ikke, at det er en massemarkedstelefon i den helt store salgsvolume til at starte med, men alting har sin begyndelse, hedder det.

Fairphone 3+ er blandt andet lavet af omkring 40 procent genbrugsplastik.

Firmaet bag telefonen fastslår, at man hele tiden arbejder på at lave en retfærdig forsyningskæde samt nedbringe elektronikaffald.

Derfor kan ejeren af en Fairphone selv udskifte for eksempel batteri, skærm eller kamera.

- Det betyder, at man kan beholde den gamle model og skifte indmaden ud løbende. Derfor tror jeg, at man har sin grundmodel i længere tid, siger Frederik Scholten.

Det gælder både, hvis noget skulle gå i stykker, men også når der kommer noget opdateret udstyr.

Netop utilfredshed med batteri og kamera ser teleselskabet 3 som hyppige grunde, til at forbrugere har lyst til eller brug for at skifte telefonen ud.

Fairphone 3+ kan ses i udvalgte 3-butikker fra 14. september.

/ritzau/