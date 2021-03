Det er svært at drive forretning i disse tider. Især i turistbranchen.

Det kan brødreparret Nick og Oliver Mogensen skrive under på.

De overtog Vedersø Klit Badehotel i 2018 som forpagtere, men tre år senere må de kaste håndklædet i ringen, oplyser Dagbladet Holstebro Struer.

Badehotellet er taget under konkursbehandling, og det ærgrer naturligt nok de to brødre:

»Det er smerteligt at tænke på, når nu vi havde set gode takter, men sådan skulle det ikke blive. Vi føler ikke, at vi har noget at være kede af, men vi føler os lidt bitre,« lyder det fra Nick Mogensen.

De to havde bestemt mod på mere, men var udfordret på flere parametre.

Den første og mest oplagte udfordring var coronakrisen, der det seneste år har drænet turismeerhvervet.

Men de overtog også et badehotel, der i årevis måtte kæmpe for, at få det til at løbe rundt. Derfor har der løbende været forskellige ejere inde over, og alle uden den store succes med at få genrejst badehotellet.

Dertil hører også, at hotellet for nylig blev solgt, og at de to brødre også havde et anstrengt forhold til den tidligere ejer, som mundede ud i en retssag om et lån.

Så nu må de, og badehotellet, trække stikket. Trods de svære vilkår, har parret dog ikke fortrudt et eneste sekund.

De beskriver de tre år som fantastiske.