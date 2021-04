Danske Bank har været centrum i en hvidvasksag. Nu trækker USA banken og ex-chefen i retten ifølge Børsen.

Den amerikanske stat har anlagt en erstatningssag ved de danske domstole mod Danske Bank og tidligere direktør Thomas Borgen.

Søgsmålet, der blev anlagt ved Københavns Byret 18. september 2020, er et krav om erstatning i hvidvasksagen, skriver Børsen.

I 2017 blev det afsløret, at der igennem en årrække var gået mistænkelige beløb i milliardklassen gennem Danske Banks filial i Estland.

Kravet lyder på 10 millioner kroner - men Børsen erfarer fra anonyme kilder, at det kan stige til "et stort trecifret millionbeløb".

Bag det amerikanske søgsmål mod Danmarks største banks står to parter.

Den ene er USA, mens den anden er Federal Retirement Thrift Investment Board, der har ansvar for en af de største statslige pensionskasser.

Hverken Danske Bank eller advokaten, der repræsenterer den amerikanske stat, ønsker over for Børsen at kommentere historien.

Det er dog ikke kun USA, der har anlagt søgsmål mod banken. Der er ifølge Børsen 340 danske søgsmål med samlede krav på 15,1 milliarder kroner.

Fra 2007 til 2015 flød der cirka 1500 milliarder kroner fra udenlandske kunder gennem det estiske filial, har en undersøgelse vist.

En stor del af dem vurderes at være mistænkelige. Thomas Borgen trak sig siden som øverste direktør, og i 2019 lukkede banken i Estland.

Siden har der været stor udskiftning i Danske Banks hjørnekontor. Så sent som mandag blev Carsten Egeriis udpeget som ny topchef for banken.

Chris Vogelzang havde samme dag trukket sif fra posten, da han er mistænkt for potentielle overtrædelser af loven om at forebygge hvidvask i et tidligere job.

Siden Thomas Borgen trak sig i 2018, har også Jesper Nielsen nået at være midlertidig topchef i banken. Han blev dog fyret i 2019.

Det skete efter en sag, hvor danske kunder har betalt 400 millioner kroner for meget i gebyrer på investeringsprodukter.

/ritzau/