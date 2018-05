Finanstilsynet og Danske Banks juridiske kontor udvekslede mails om mistænkelige kunder i 2012.

København. Sagen om hvidvaskning i Danske Banks estiske filial får torsdag et nyt kapitel.

Trods topledelsens oplysning om, at Danske Bank først blev gjort opmærksom på sagen i 2014, udvekslede bankens juridiske kontor i København og Finanstilsynet i 2012 e-mails om mistænkelige kunder i den estiske filial, skriver Berlingske torsdag.

Det er Berlingske, der siden marts 2017 og over flere artikler har afdækket, hvordan bankens estiske filial blev brugt til at hvidvaske 140 milliarder kroner fra Rusland.

Hvidvaskningen stod på fra 2010 til 2014. Hidtil har bankens topledelse hævdet, at den blev bekendt med problemet i 2014.

Torsdag skriver avisen, at både Finanstilsynet og Danske Bank i 2012 var opmærksom på, at der var mistænkelige kunder i den estiske filial.

Ifølge Berlingske forsikrede banken i en udveksling af mails Finanstilsynet om, at der var styr på de pågældende kunder.

De pågældende Danske Bank-medarbejdere, der svarede, refererede dengang til den daværende direktør for økonomi og jura, Henrik Ramlau-Hansen.

I dag er Henrik Ramlau-Hansen formand for Finanstilsynet. Han har erklæret sig inhabil i tilsynets undersøgelse af hvidvasksagen.

Direktør for Revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer over for Berlingske, at Ramlau-Hansens rolle er problematisk alligevel:

- Ramlau-Hansen er i dag øverste chef for de medarbejdere i Finanstilsynet, der skal vurdere, om han og hans daværende ansatte i Danske Bank foretog sig noget ulovligt. Det er uholdbart, siger Jakob Dedenroth Bernhoft til Berlingske.

I 2012 forsikrede Danske Bank, at deres kontrol med kunderne "afspejler den aktuelle risiko vedrørende højrisikokunderne".

Siden Berlingskes afsløringer har ledelsen i Danske Bank peget på manglende kontrol, som en af årsagerne til problemerne.

Finanstilsynet henvendte sig igen i 2013 til Danske Bank med en besked om, at kunder i bankens estiske filial havde vakt mistanke hos det estiske Finanstilsyn samt den russiske centralbank.

Igen svarede Danske Bank, at der var styr på kunderne.

Berlingske har ikke fået en kommentar fra Finanstilsynet, der henviser til tilsynets tavshedspligt.

Anders Meinert Jørgensen, der er chef for Group Compliance i Danske Bank, skriver i en mail til Berlingske, at bankens topledelse "stolede for meget" på oplysningerne fra ledelsen af den estiske filial.

/ritzau/