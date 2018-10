Kun Finanstilsynet kan spænde ben for Danske Banks udnævnelse af Jacob Aarup-Andersen som ny topchef.

København. Det tager lidt længere tid at besætte topposten i Danske Bank, end bestyrelsen på forhånd havde regnet med.

Men det ændrer ikke på, at banken forventer snart at kunne udpege Jacob Aarup-Andersen som den næste topchef.

Det erfarer Finans' e-avis fra flere af hinanden uafhængige kilder, som siger, at bestyrelsesformand Ole Andersen har anmodet Finanstilsynet om at godkende Jacob Aarup-Andersen.

Det er den godkendelse, som det ifølge Finans' oplysninger tager længere tid at få i hus end oprindeligt forventet i Danske Bank-lejren.

Det skyldes, at det er Finanstilsynets bestyrelse - og ikke som normalt den daglige ledelse med tilsynschef Jesper Berg i spidsen - der skal afgøre, om Jacob Aarup-Andersen er det, som på banksprog hedder "fit and proper".

Altså om han er egnet og hæderlig til at stå i spidsen for landets største bank.

For at beslutte det skal tilsynets bestyrelse mødes rent fysisk, og det kræver, at der er nogle kalendere, som passer sammen.

Ifølge Finans' oplysninger er der planlagt et bestyrelsesmøde i næste uge.

Mandag i denne uge forlod Thomas Borgen posten som administrerende direktør.

Allerede den 19. september meddelte banken, at Borgen havde opsagt sin stilling. Det skete som konsekvens af sagen om hvidvask gennem Danske Banks filial i Estland.

Bestyrelsen i Danske Bank bad dog Thomas Borgen om at fortsætte på posten, indtil en ny topchef var udpeget.

Den beslutning blev kritiseret fra flere sider, og mandag udpegede Danske Bank en midlertidig afløser for nordmanden i form af Jesper Nielsen.

Det blev i den forbindelse understreget, at Jesper Nielsen, der er direktør for bankens aktiviteter i Danmark, ikke var kandidat til at afløse Thomas Borgen permanent.

