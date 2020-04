Siden 1991 er Australiens økonomi vokset uafbrudt år efter år. Men nu kommer recessionen, mener S&P.

Australien risikerer for første gang i næsten 30 år at havne i en økonomisk recession som følge af coronakrisen.

Det siger kreditvurderingsfirmaet S&P onsdag, i forbindelse med at det ændrer udsigten for Australiens mangeårige topvurdering til "negativ" fra "stabil". Det skriver avisen Sydney Morning Herald.

Australien er det første af 11 lande med topvurderingen AAA, som S&P sætter på sin overvågningsliste med henblik på en eventuel ændring.

Danmark er blandt de 11 lande, der kan sole sig i en pletfri kreditvurdering hos S&P samt de to andre globale kreditvurderingsfirmaer, Moody's og Fitch.

En lavere kreditvurdering gør det normalt dyrere for et land at optage lån.

S&P begrunder ændringen af udsigten for Australiens topvurdering med, at nationens finanser er kraftigt forværret på grund af de forstyrrelser, som nedlukningen af store dele af samfundet medfører.

Men S&P fremhæver også, at Australien har "stærke institutioner, en pålidelig pengepolitik og en flydende valutakurs, som alt sammen understøtter landets AAA-vurdering.

Men de store udgifter, som viruspandemien udløser, samt den negative påvirkning af økonomien, som landet står over for, betyder, at kreditvurderingen kan blive sat ned i løbet af de næste to år.

- Vi forventer, at den australske økonomi havner i en recession for første gang i næsten 30 år, skriver S&P.

En recession defineres som to kvartaler i træk med økonomisk tilbagegang. Det har Australien ikke oplevet siden 1991. Selv under den globale finanskrise for omkring ti år siden havde Australien økonomisk fremgang.

Parlamentet i Australien ventes onsdag at godkende en hjælpepakke på 130 milliarder australske dollar til lønmodtagere, som er sendt hjem eller afskediget som følge af coronakrisen.

S&P regner med, at Australien allerede befinder sig i en recession, og forudser, at bruttonationalproduktet målt per indbygger i år skrumper med 6,4 procent i 2020 i forhold til 2019.

I 2021 forudser S&P en endnu større tilbagegang med 7,2 procent.

/ritzau/