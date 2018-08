Danske Bank store hvidvasksag har ikke stoppet ATP, der forvalter millioner af danskeres pension, i at opkøbe.

København. Mens hvidvasksagen i Estland har tynget Danske Banks renommé og aktiekurs, har pensionsselskabet ATP benyttet første halvår til at øge sin ejerandel i banken.

Det skriver Ritzau Finans.

Over 1,9 millioner Danske Bank-aktier er tilføjet ATP's depot, så ejerandelen nu er oppe på 1,32 procent mod 1,05 procent ved udgangen af 2017.

Det viser pensionsselskabets halvårlige specifikationer af beholdningen af børsnoterede danske aktier.

Siden Berlingske Business for mere end et år siden kunne fortælle om suspekte transaktioner i Danske Banks estiske filial, er historierne om hvidvasken strømmet frem.

Ifølge avisen er der strømmet mindst 53 milliarder kroner gennem den estiske filial fra alt fra Aserbajdsjan, den russiske efterretningstjeneste og nordkoreansk våbenhandel.

Samtidig var ledelsen vidende om problemerne i flere år uden at gribe ind.

Danske Bank selv har iværksat en intern undersøgelse, hvis resultater bliver fremlagt til september.

Opkøbet er kommet i en periode, hvor Danske Bank-aktien er faldet fra et niveau omkring årsskiftet på 241,60 kroner til 199,85 kroner ved udgangen af juni.

Det er et fald på over 17 procent. Medregnet udbetaling af udbytte har afkastet på bankaktien hidtil i år været negativt med ligeledes lidt over 17 procent.

Nedturen er sket, sideløbende med at bankanalytikere har spekuleret i, hvor stor en bøde Danske Bank kan ende med at få som følge af hvidvasksagen.

Eksempelvis skrev Credit Suisse i et analysenotat fra starten af juli, at det kalkulerede med en bøde på op til 3,7 milliarder kroner.

Også ATP har haft fokus på hvidvasksagen, og vicedirektør Claus Wiinblad kritiserede på Danske Banks generalforsamling i marts bestyrelsen for ikke at have reageret hurtigt nok i sagen.

- Sagens alvor tilsiger, at bankens bestyrelse burde have reageret hurtigere ved at igangsætte en grundig undersøgelse, sagde Claus Wiinblad ved den lejlighed.

