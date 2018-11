ATP vil sikre sig, at den næste direktør ikke har været indblandet i tvivlsomme forretninger, siger formand.

Der er ikke en finger at sætte på direktør Christian Hyldahls arbejde som direktør for pensionsgiganten ATP.

Men efter flere afsløringer af tvivlsomme aktiehandler i hans tid i Nordea er det naturligt, at han har set sig nødsaget til at stoppe.

Sådan lyder det fra Torben M. Andersen, der er bestyrelsesformand for ATP.

- Det er den beslutning, han har truffet, fordi det har udviklet sig til et niveau, hvor det fik konsekvenser for hans muligheder for at agere som direktør for ATP. Det tager jeg til efterretning, siger han.

Torben M. Andersen vil ikke svare på, om Christian Hyldahl kunne være blevet, hvis han ikke selv havde sagt op. Men formanden fortæller, at der internt i bestyrelsen "har været mange ting i spil på det seneste".

- Det er vigtigt at holde fast i, at det ikke er sket i ATP-tiden. Christian Hyldahl har leveret en meget professionel og engageret indsats med meget fokus på det samfundsansvar, ATP har.

- Så er der nogle ting her, som ligger i tiden før, som har indhentet ham, og det har han taget konsekvensen af, siger Torben M. Andersen.

Børsen har på det seneste afdækket, at Christian Hyldahl under sin tid i Nordea stod i spidsen for tvivlsomme aktiehandler, som havde til formål at udnytte reglerne for udbytteskat.

Da Christian Hyldahl blev ansat af ATP i slutningen af 2016, var det kendt, at han havde været med til at lave den type aktiehandler i 2006-2007 i Schweiz. Dengang slog han fast, at der var tale om enkeltstående tilfælde.

For nylig er det dog blevet afsløret, at Nordea også foretog en lignende manøvre i Schweiz i 2008 og i Frankrig i 2005-2006.

ATP skal nu på jagt efter en ny direktør. Torben M. Andersen gør det klart, at sagen med Christian Hyldahl kommer til at spille ind på valget.

ATP vil sikre sig, at den næste direktør ikke har været indblandet i tvivlsomme forretninger tidligere i sin karriere.

- Det er klart, at det kommer til at indgå i det. Der er mange krav til en ny direktør. Vi har i ATP en klar politik om samfundssvar og skattepolitik, så derfor indgår det selvfølgelig med vægt.

- Det er klart for alle, at der er mere fokus på det her område. Det har altid haft betydning, men udviklingen viser, at det har ekstra betydning nu, siger Torben M. Andersen.

Christian Hyldahl får ifølge Børsen et års løn med sig ud ad døren. Det svarer til 6,8 millioner kroner.

