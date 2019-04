ATP, som fem millioner danskere har pensionsopsparing hos, har haft historisk godt første kvartal.

Efter et sløjt 2018 kan pensionskassen ATP mønstre et afkast på 20 milliarder kroner i første kvartal, hvilket er historisk højt.

Det er særligt en god udvikling på finansmarkederne, der trækker op.

Det viser regnskabet for første kvartal fra ATP. Omkring fem millioner danskere har pensionsopsparing hos selskabet.

- Vi har opnået et ualmindeligt godt resultat i første kvartal 2019 og leveret et meget højt afkast, hvilket er særdeles tilfredsstillende, siger direktør Bo Foged i en kommentar til regnskabet.

- Når det er sagt, har vi generelt udsigt til lavere investeringsafkast i de kommende år, og vi ser samtidig stigende udsving fra kvartal til kvartal, siger han.

Resultatet skyldes afkast på aktier i ind- og udland samt på stats- og realkreditobligationer.

Mens 2018 var et ringe år for investorerne, hvilket gav ATP et negativt afkast på 3,7 milliarder kroner, har starten på 2019 omvendt været rigtig god med stigende kurser verden over.

ATP er en kollektiv pensionsforsikring. Princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller overførselsindkomst. Det kan være dagpenge eller kontanthjælp.

/ritzau/