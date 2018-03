Ledelsen i Danske Bank burde have reageret hurtigere, da den blev opmærksom på mulig hvidvask, siger ATP-chef.

København. Danske Banks ledelse reagerede ikke hurtigt nok, da den i første omgang blev gjort opmærksom på potentielle lovbrud i bankens estiske filial.

Sådan lød det torsdag fra vicedirektør i ATP, Claus Wiinblad, i et indlæg på Danske Banks generalforsamling i København.

- Sagens alvor tilsiger, at bankens bestyrelse burde have reageret hurtigere ved at igangsætte en grundig undersøgelse, sagde Claus Wiinblad ifølge Ritzau Finans.

Han understregede samtidig, at ATP, der er Danmarks største pengetank, ser "alvorligt på sagen".

Sidste år kunne Berlingske afsløre, at Danske Banks filial i Estland var blevet brugt til at hvidvaske milliarder af kroner fra blandt andet Rusland og Kasakhstan ind i Europa via skuffeselskaber.

Men allerede i 2013 gjorde en whistleblower ifølge Berlingske bankens ledelse opmærksom på potentielle lovbrud.

Ledelsen blev dengang advaret om, at præsident Putins familie samt Ruslands efterretningstjeneste FSB angiveligt hvidvaskede store beløb gennem konti i banken.

Alligevel reagerede ledelsen ifølge avisen først langt senere på informationerne.

Tidligere på ugen beklagede Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, at ledelsen var så længe om at reagere på informationerne.

Det skete i et interview med Ritzau Finans.

- Der er ingen tvivl om, at vi var for længe om at opdage, hvad der foregik og komme til en erkendelse omkring omfanget af, hvad der er foregået, lød det fra Ole Andersen.

Bestyrelsesformanden ønskede dog ikke at svare på, hvornår han selv blev informeret om problemerne første gang.

En intern undersøgelse skal nu afdække, hvem der vidste hvad og hvornår.

/ritzau/