It-virksomheden Atea kommer ifølge Itwatch med en spareplan, der koster 26 millioner i fratrædelser.

It-virksomheden Atea skifter ud på direktørposten for den danske afdeling og nedlægger samtidig 67 stillinger i en spareplan. Det skriver branchemediet Itwatch.

De to træk sker som en plan for at vende en nedadgående kurve for den danske del af Atea. I alt kommer spareplanen til at koste 26 millioner kroner i fratrædelsesomkostninger.

Morten Felding stopper som direktør, og Kathrine Forsberg indsættes som hans afløser.

Atea er en it-virksomhed, der arbejder med software- og hardware-løsninger samt konsulent- og serviceaftaler. Ateas moderselskab er fra Norge, mens den danske afdeling har en omsætning på over en milliard kroner i kvartalet.

/ritzau/