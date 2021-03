Den omstridte vaccine fra AstraZeneca, der i øjeblikket er i bero i Danmark, er blevet omdøbt til Vaxzevria.

AstraZeneca-vaccinen skifter navn til Vaxzevria.

Det fremgår af vaccinens produktside på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) hjemmeside.

Vaccinen hed før "COVID-19 Vaccine AstraZeneca".

Vaccinen er i øjeblikket sat i bero i Danmark, efter at nogle patienter, der havde fået vaccinen, fik meget usædvanlige symptomer efterfølgende - blandt andet blodpropper.

Det kliniske billede, som Lægemiddelstyrelsen konstaterede, var, at patienterne ved siden af flere blodpropper havde blødninger og et lavt antal blodplader. Blodplader gør, at blodet kan størkne.

Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem vaccinen og de alvorlige sygdomstilfælde. Flere lande, herunder Danmark, er ved at undersøge det.

EMA har sagt, at selv om man ikke definitivt kan afvise, at der er en sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen, opvejer fordelene ved vaccinen risikoen.

/ritzau/