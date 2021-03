I et amerikansk studie med 32.500 deltagere ser AstraZeneca ikke øget risiko for blodprop efter vaccination.

Flere lande har den seneste tid suspenderet brugen af coronavaccinen fra AstraZeneca eller et enkelt parti af vaccinen.

Det er sket af forsigtighedsprincip, mens det undersøges, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og få tilfælde af blodpropper.

Der er ingen steder påvist en sikker sammenhæng mellem de to, og i en foreløbig analyse af et stort amerikansk studie fra selskabet ses ingen højere risiko for blodpropper.

Det oplyser AstraZeneca i en meddelelse mandag morgen.

Studiet er foretaget i USA blandt tæt på 32.500 deltagere. Af dem har knap 21.600 fået mindst et af de to stik, vaccinen kræver.

Vaccinen har ikke givet nogen anledninger til sikkerhedsbekymringer hos et uafhængigt overvågningsorgan (DSMB).

Der er også lavet en speciel gennemgang af hændelser med blodpropper med hjælp fra en uafhængig neurolog blandt de deltagere, som har fået mindst et stik med vaccinen.

- DSMB fandt ingen øget risiko for trombose (blodpropper, red.) eller hændelser karakteriseret ved trombose, skriver AstraZeneca.

Efter flere lande har sat vaccinen på pause, har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefalet, at den bruges.

Det skyldes, at agenturet vurderer, at sundhedsfordelene opvejer de mulige ulemper, som kan være ved vaccinen.

Det har fået flere lande til at genoptage brugen. I Danmark er endnu ikke truffet en beslutning. Den midlertidige pause udløber på torsdag.

I Danmark er to personer afgået ved døden, efter at de er blevet vaccineret med vaccinen. En tredje er indlagt med symptomer på blodprop i hjernen.

Knap 150.000 danskere har fået mindst et stik med vaccinen.

I det nye studie har AstraZenecas vaccine vist en effekt på 79 procent i at forhindre tilfælde af covid-19, hvor der udvides symptomer.

Blandt deltagere på 65 år eller over var effekten 80 procent. Da vaccinen blev taget i brug i Danmark, blev den ikke givet til den aldersgruppe, da de ikke var nok data om effekten. Det er siden blevet ændret.

I studiet har vaccinen vist sig 100 procent effektiv i at forhindre alvorlig sygdom og indlæggelse.

Totredjedele af deltagerne i studiet har fået vaccinen, mens den sidste del fik placebo - altså en snydevaccine.

/ritzau/