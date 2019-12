Ifølge børsmægleren Nordnet er det især yngre investorer, som ser ud til at have købt aktier i Astralis Group.

Mandag går e-sportsselskabet Astralis Group, der står bag det danske Counter Strike-hold Astralis, på børsen.

Det sker med en markedsværdi på mere end 500 millioner kroner. Det hører til sjældenhederne, at et nyt selskab på minibørsen First North starter med så stor en værdi.

Det fortæller investeringsøkonom Per Hansen fra børsmægleren Nordnet.

- Det bliver født som et meget stort selskab på en meget lille børs, i den forstand at normen har været, at når nye selskaber kommer på First North, så sker det snarere med en markedsværdi i størrelsesordenen 100 til 150 millioner kroner end 500 millioner kroner.

- På den måde markerer Astralis i mere end én forstand noget nyt, siger Per Hansen.

Hos Nordnet vurderer man, at det især er en ny gruppe af investorer, som har købt aktier i Astralis frem mod mandagens handelsstart på børsen.

Per Hansen forklarer, at det ser ud til særligt at have været yngre investorer, som har kastet penge efter selskabet.

Modsat andre nye selskaber på børsen har Astralis i flere år været et relativt kendt varemærke - især hos yngre mennesker med interesse for e-sport.

Det kan have talt til selskabets fordel forud for børsnoteringen.

- Astralis har et stærkt varemærke. På den måde kan man sige, at Astralis ikke skal starte med at retfærdiggøre, hvem de selv er.

- De har brugt de seneste tre til fire år på for alvor at gøre opmærksom på e-sport, og hvad Astralis håber at kunne blive til og gøre det til inden for e-sport.

- Så Astralis starter med at være et relativt kendt varemærke, og det er i en investeringsmæssig henseende også en meget stor fordel, siger Per Hansen.

Astralis Group har flere forskellige hold, der alle beskæftiger sig med diverse typer af spil.

Holdet Future FC spiller fodboldspillet Fifa, mens holdet Origen spiller Legaue of Legends, der er et såkaldt MOBA-spil. Sidstnævnte går kort fortalt ud på at kæmpe sig vej ind i modstanderens territorium og ødelægge et objekt.

Mest kendt er Astralis Group nok for sit Counter Strike-hold, der er et af verdens bedste til at spille det populære skydespil.

/ritzau/