Mens Astralis' Counter Strike-hold henter hæder og ære på virtuelle skydebaner, tabte holdet penge sidste år.

København. E-sportsholdet Astralis, der for nylig har høstet hæder og ære i virtuelle skudvekslinger i spillet Counter Strike, blødte i 2017 fire millioner kroner i den daglige drift. Det viser Astralis' årsrapport for sidste år.

Rapporten afspejler, at Astralis som forretning er vokset mange gange sidste år. Hvor der forrige år blev regnet i tusinder af kroner, var det i 2017 millioner af kroner, der røg ind og ud af kassen.

Hvis man medregner finansielle omkostninger, lød årets resultat på et minus på 4,7 millioner kroner. Underskuddet skyldes, at der i 2017 var større udgifter til at drive holdet, end der kom penge i kassen.

Igen i år har Astralis hentet millionsummer ind. Så sent som sidste uge vandt holdet turneringen ECS Season 5 i London. Her lød førstepræmien på omkring 1,6 millioner kroner.

Dermed cementerede holdet sin førsteplads på verdensranglisten.

Succesen og præmiesummerne fra 2018 vil først fremgå af næste års regnskab.

/ritzau/