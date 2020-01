Tæsk, tab og skuffelse. Det opsumerer de seneste mange måneder for den britiske bilproducent Aston Martin, som nu skal skaffe adskillige milliarder.

Tilbage i juli sidste år offentliggjorde selskabet nedjusterede forventninger til salget af luksusbiler for 2019.

Resultatet var, at James Bonds yndlingsbilmærke faldt på børsen.

Ugen efter viste regnskabet for det børsnoterede selskab store tab.

Resultatet var, at aktien faldt endnu engang. På børsen i London faldet aktierne i Aston Martin med 20,8 procent.

Efter et 'skuffende' år har bilproducenten nu behov for en saltvandsindsprøjtning på hele 4.4 milliarder kroner, som selskabet vil forsøge at rejse hos investorer og aktionærer.

Aston Martin har blandt andet også solgt en aktieandel på 16,7 procent med en værdi på 1,6 milliarder kroner til et konsortium med den canadiske milliardær Lawrence Stroll i spidsen.

Aston Martin gik på børsen i efteråret 2018 til 19 britiske pund per aktie.