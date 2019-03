Der er nedtur i regnskaberne hos den kendte danske erhvervsmand Asger Aamund.

Det sker for tredje år i træk, denne gang på over otte millioner kroner i hans private investeringstank.

Det viser et nyt regnskab fra A.J. Aamund ApS, hvis aktier i biotekselskabet Bavarian Nordic rummer en stor del af skylden for underskuddet.

Han kalder over for J.P. Finans resultatet for 'utilfredsstillende'. Det samlede tab over de seneste tre år løber op i 16 miliioner kroner.

Asger Aamund er privat gift med Suzanne Bjerrehuus. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Asger Aamund er privat gift med Suzanne Bjerrehuus. Foto: Martin Sylvest Andersen

79-årige Asger Aamund har selv tidligere været bestyrelsesformand i Bavarin Nordic og ejer en stor portion aktier der. Men aktien er det seneste år faldet med knap 35 procent.

På trods af underskuddet har han dog alligevel kunne trække et udbytte ud af hans selskab på 2,75 mio. kr.

Erhvervsmanden, der privat er gift med Suzanne Bjerrehus, har også aktier i en række andre børsnoterede danske selskaber.

Ved slutningen af 2018 var der værdipapirer og kapitalandele at spore i hans regnskaber for 39. mio. kr., hvilket dog er væsentligt mindre end året før. Egenkapitalen i Aamunds investeringsselskab er nu på 45 mio. kr.