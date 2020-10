Til næste år vil en ny mand sætte sig på topposten i den danske virksomhed Flügger.

Den nye mand er dog ikke fremmed for Flügger – han er nemlig arving til malingkoncernen.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det er dermed 30-årige Sune Schnack – der er søn af hovedaktionær Ulf Schnack, som overtog i virkomheden efter sin far tilbage i 1970 – der fra 1. april næste år erstatter Jimmi Mortensen, der har stået i spidsen for Flügger siden 2016.

Jimmi Mortensen forlader posten som administrerende direktør for at tiltræde en stilling uden for koncernen, og dermed kan Sune Schnack, der er nuværende næstformand i bestyrelsen, sætte sig i chefstolen i stedet.

»Jeg er stolt, glad og samtidig bevidst om mit kommende ansvar som administrerende direktør,« siger Sune Schnack i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Jeg føler, at jeg står et godt sted i forhold til at kunne udfylde rollen, ikke mindst i lyset af samarbejdet med koncernens professionelle bestyrelse og kompetente ledelsesgruppe. Sammen med Jimmi og den øvrige ledelse vil jeg bruge det næste halve år på at forberede mig bedst muligt til min kommende rolle.«

Sune Schnack blev i 2017 en del af Flügger, efter han havde tilbragt tre år hos Rambøll Management Consulting, hvor han sluttede med at arbejde som seniorkonsulent.

Han ejer sammen med Ulf Schnack 45 procent af aktierne og 80 procent af stemmerne i Flügger Group A/S.

Flügger blev grundlagt i 1783 i Hamborg, og har eksisteret i Danmark siden 1890. Efter Anden Verdenskrig blev virksomheden danskejet.